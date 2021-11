Serie D, terza sconfitta consecutiva per l’Imperia

Imperia. L’Imperia trova a Sestri Levante la terza sconfitta consecutiva. Ascoli fuori per squalifica, così come il difensore Luca Carletti. In panchina il secondo neroazzurro Matteo Delucis. Decisivo un gol di Gonella al 25′ del primo tempo.

Il tabellino

Sestri Levante 1 – Imperia 0

Marcatori: 25′ Gonella

Ammoniti: 36′ Fazio, 85′ Pane (S)

Le formazioni

Sestri Levante: Salvaggio, Podda, Maffezzoli (79′ Sakaj), Pane, Fenati, Soplantai, Gonella (73’Grosso), Bianchi (75′ D’Ambrosio), Mesina, Cuneo (66′ Costa), Ferretti (51′ Ferretti A.). A disposizione: Tozaj, Grosso, D’Ambrosio, Sakaj, Ferretti A., Puricelli, Bonaventura, Costa, Furno. Allenatore: Cammaroto.

Imperia: Caruso, Fabbri, Mara, Montanari, Fazio (67′ Canovi), Giglio, Demontis, Coppola, Bacherotti (79′ Foti), Cappelluzzo, Cassata. A disposizione: Bova, Comiotto, Canovi, Foti, Kacellari, Di Lauri, Fatnassi, Petti, Minasso. Allenatore: Delucis.

Arbitro: Giovanni Castellano

Assistenti: Walter Isolabella e Dimitri Ghio

La cronaca

Primo tempo

1′ Iniziata al Sivori

10′ Prima fase di studio senza particolari occasioni

21′ Poche emozioni fin qui al Sivori, punizione da buona posizione per l’Imperia. Demontis calcia però sulla barriera dopo il tocco di Coppola

24′ Coppola! Scambia con Demontis e prova il tiro, palla alta sulla porta di Salvaggio

25′ Il gol del Sestri. Gonella lanciato in profondità supera Caruso con uno scavino, Mara sulla linea prova a salvare senza riuscirci. 1 a 0

33′ L’Imperia prova a reagire, ma ha difficoltà ad arrivare dalle parti di Salvaggio

36′ Ammonito Fazio che stende Gonella lanciato in contropiede

46′ Finisce così il primo tempo. Pochissime occasioni al Sivori per entrambe le squadre, ma il Sestri è avanti grazie al gol di Gonella

Secondo tempo

1′ Via alla ripresa senza cambi

2′ Mara mette dentro un pallone pericoloso, Demontis calcia da pochi passi. Complice una deviazione di un difensore la palla finisce tra le braccia del portiere di casa

6′ Fuori Ferretti, dentro Ferretti A. Primo cambio per il Sestri Levante

10′ Cuneo allarga tutto su Podda che calcia da fuori, Caruso devia

15′ Cappelluzzo pesca Coppola in area che prova l’acrobazia, ancora deviata la sua conclusione

21′ Fuori Cuneo dentro Costa, secondo cambio Sestri

22′ Out Fazio, in Canovi. Primo cambio per l’Imperia

26′ Montanari di testa! Palla respinta dalla difesa a pochi passa dalla porta di casa, poi l’arbitro ferma tutto per un presunto fuorigioco

28′ Fuori Gonella dentro Grosso

30′ Ancora cambio Sestri. Fuori Bianchi, dentro D’Ambrosio

32′ Cassata con il sinistro! Conclusione respinta ancora dalla retroguardia dei corsari

34′ Ultimo cambio Sestri. Fuori Maffezzoli dentro Sakaj. Nell’Imperia out Bacherotti, in Foti

40′ Pane stende Giglio al limite sinistro dell’area, ammonito il capitano di casa

45′ Cinque di recupero

50′ Finisce così. Terza sconfitta consecutiva per l’Imperia battuta 1 a 0 dal Sestri Levante