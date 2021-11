Serie D, in campo Sestri Levante-Imperia e Sanremese-Borgosesia

Imperia. Domenica 21 novembre alle 14.30 è in programma la 10^ giornata, la 12^ dei gironi A, B, D, H e I del campionato serie D. Il turno si apre sabato alle 14.30 con otto anticipi e si chiude domenica alle 15 con quattro posticipi di orario. Lo annuncia la Lnd.

Anticipi

Sabato 20 novembre alle 14.30 prendono il via Saluzzo-Fossano e Sestri Levante-Imperia (A), Sporting Trestina-Cannara e Gavorrano-Poggibonsi (E), Recanatese-Vastogirardi (F), Cassino-Vis Artena, Cynthialbalonga-Gladiator e Insieme Formia-Sassari Latte Dolce (G)

Variazioni di orario

Domenica 21 novembre alle 15 si giocano quattro partite del girone H, si tratta di Nardò-Francavilla, Gravina-Brindisi, Audace Cerignola-Mariglianese e Bisceglie-Rotonda.

Variazioni di campo

Lanusei-Afragolese (G) si disputa al campo “Lixius” di Lanusei (Nu) e Fasano-Nocerina (H) allo stadio “Scianni-Ruggieri” di Alberobello (Ba). Dalla prossima giornata, per tutta la durata del Campionato, il Troina giocherà le partite interne allo stadio “Silvio Proto” di Troina (En). Domenica 21 novembre alle 14.30 Sportitalia trasmetterà in diretta il big match della 12^ giornata del girone H della Serie D Casertana-Bitonto in programma sul campo dello stadio comunale “Alberto Pinto” di Caserta. Telecronaca di Gabriele Schiavi, commento tecnico di Giuseppe Commisso. Tutto live sul canale 60 del Digitale Terrestre e in HD sul canale 560. Live anche sull’app di Sportitalia scaricabile in modo gratuito su dispositivi IOS e Android. La partita sarà disponibile anche on demand.

Recupero

La partita della 9^ giornata del Girone G Muravera-Arzachena sarà recuperata mercoledì 24 novembre.

Le designazioni arbitrali

Girone A

Bra-Varese (Silvia Gasperotti di Rovereto), Caronnese-Novara (Vito Guerra di Venosa), Casale-Gozzano (Sergio Pamieri di Conegliano), Derthona-Ligorna (Filippo Okret di Gradisca D’Isonzo), Pontdonnaz-Lavagnese (Andrea Terribile di Bassano del Grappa), Rg Ticino-Asti (Clemente Cortese di Bologna), Saluzzo-Fossano (Francesco Zago di Conegliano), Sanremese-Borgosesia (Manuel Gambuzzi di Reggio Emilia), Sestri Levante-Imperia (Giovanni Castellano di Nichelino), Vado-Chieri (Alessandro Silvestri di Roma 1).

Girone B

Brusaporto-Legnano (Filippo Pazzarelli di Macerata), Desenzano Calvina-Casatese (Gabriele Sacchi di Macerata), Castellanzese-Crema (Luca Tagliente di Brindisi), Folgore Caratese-Sporting Franciacorta (Giuseppe Sassano di Padova), Leon-Villa Valle (Daniele Aronne di Roma 1), Ponte San Pietro-Brianza Olginatese (Francesco Gai di Carbonia), City Nova-Breno (Lucio Felice Angelillo di Nola), Sona-Caravaggio (Mario Picardi di Viareggio), Virtus Ciseranobergamo-Real Calepina (Federico Cosseddu du Nuoro), Vis Nova Giussano-Arconatese (Erminio Cerbasi di Arezzo).

Girone C

Adriese-Levico Terme (Matteo Frosi di Treviglio), Ambrosiana-Cartigliano (Andrea Recupero di Lecce), Arzignano-Spinea (Davide Santarossa di Pordenone), Montebelluna-Dolomiti Bellunesi (Andrea Zambetti di Lovere), Campodarsego-Caldiero Terme (Martina Molinaro di Lamezia Terme), Cattolica-Luparense (Giuseppe Romaniello di Napoli), Este-Cjarlins Muzane (Paul Leonard Mihalache di Terni), San Martino Speme-Mestre (Dario Acquafredda di Molfetta), Union Clodiense-Delta Porto Tolle (Carlo Esposito di Napoli).

Girone D

Aglianese-Alcione (Valentina Finzi di Foligno), Correggese-Athletic Carpi (Marco Di Loreto di Terni), Borgo San Donnino-Lentigione (Valerio Vogliacco di Bari), Fanfulla-Rimini (Giuseppe Vingo di Pisa), Mezzolara-Ghiviborgo (Michele Pasculli di Como), Progresso-Sasso Marconi (Stefano Grassi di Forlì), Ravenna-Forlì (Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta), Real Forte Querceta-Seravezza (Gianluca Martino di Firenze), Sammaurese-Bagnolese (Stefano Giampietro di Pescara), Tritium-Prato (Michael Poto di Mestre).

Girone E

Arezzo-San Donato Tavarnelle (Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro), Cascina-Badesse (Adil Bouabid di Prato), Foligno-Pro Livorno (Nicolò Rodigari di Bergamo), Follonica Gavorrano-Poggibonsi (Silvio Torreggiani di Civitavecchia), Montespaccato-Pianese (Edoardo Papale di Torino), Rieti-Scandicci (Guido Verrocchi di Sulmona), Sangiovannese-Tiferno Lerchi (Carlo Virgilio di Agrigento), Sporting Trestina-Cannara (Andrea Mazzer di Conegliano), Unipomezia-Flaminia (Mattia Mirri di Savona).

Girone F

Atletico Terme Fiuggi-Nereto (Cristian Robilotta di Sala Consilina), Aurora Alto Casertano-Alma Juventus Fano (Giovanni Agostoni di Milano), Montegiorgio-Castelfidardo (Marco Ferrara di Roma 2), Pineto-Vastese (Paolo Grieco di Ascoli Piceno), Recanatese-Vastogirardi (Mattia Drigo di Portogruaro), Notaresco-Castelnuovo Vomano (Matteo Mozzo di Padova), Sambenedettese-Chieti (Gianmarco Vailati di Crema), Tolentino-Matese (Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia), Trastevere-Porto D’Ascoli (Edoardo Gianquinto di Parma).

Girone G

Arzachena-Nuova Florida (Saverio Esposito di Ercolano), Cassino-Vis Artena (Maksym Frasynyak di Gallarate), Cynthialbalonga-Gladiator (Simone Pistarelli di Fermo), Giugliano-Aprilia (Alfredo Iannello di Messina), Lanusei-Afragolese (Cristiano Ursini di Pescara), Ostiamare-Carbonia (Simone Nuzzo di Seregno), Insieme Formia-Sassari Latte Dolce (Stefania Menicucci di Lanciano), Real Monterotondo-Atletico Uri (Davide Matina di Palermo), Torres-Muravera (Filippo Colaninno di Nola).

Girone H

Audace Cerignola-Mariglianese (Andrea Zoppi di Firenze), Bisceglie-Rotonda (Davide Galiffi di Alghero), Casarano-Sorrento (Alberto Poli di Verona), Fasano-Nocerina (Fabio Franzò di Siracusa), Casertana-Bitonto (Flavio Fantozzi di Civitavecchia), Nola-Molfetta (Piero Marangone di Udine), Gravina-Brindisi (Thomas Bonci di Pesaro), Lavello-Virtus Matino (Gerardo Garofalo di Torre del Greco), Nardò-Francavilla (Fabrizio Ramondino di Palermo), Altamura-San Giorgio (Giovanni Tricarico di Verona).

Girone I

Biancavilla-Cittanova (Nicolò Dorillo di Torino), Castrovillari-Trapani (Fabrizio Carsenzuola di Legnano), Fc Messina-Santa Maria Cilento (Giuseppe Costa di Catanzaro), Fc Lamezia-Real Aversa (Stefano Raineri di Como), Gelbison-Cavese (Andrea Migliorini di Verona), Giarre-Rende (Leonardo Di Mario di Ciampino), Licata-Acireale (Luca Capriuolo di Bari), Portici-Paternò (Emanuele Bracaccini di Macerata), San Luca-Città S. Agata (Fabio Cevenini di Siena), Troina-Sancataldese (Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo).