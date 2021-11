Scuola, Rixi (Lega): «Oltre 137 milioni di euro alla Liguria» - Riviera24

Genova. «Scuole e asili in Liguria possono mettere da parte, una volta per tutte, i banchi a rotelle e la triste gestione Azzolina-Arcuri. Con la Lega al governo oltre 137 milioni di euro del Pnrr sono stati destinati alla Liguria per nuovi asili, nuove scuole d’infanzia, nuove mense, nuove palestre e per la messa in sicurezza degli istituti. I sindaci ora hanno a disposizione un capitale concreto per mettere in pratica il lavoro svolto da Matteo Salvini e dai ministri della Lega. Dalle parole ai fatti».

Lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, responsabile nazionale Infrastrutture e coordinatore Lega in Liguria.