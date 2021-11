Scuola Ottorino Respighi, la prof Lia Motta nominata nel consiglio generale

Sanremo. New entry nel consiglio generale della prestigiosa e più antica scuola di musica cittadina, la Ottorino Respighi, della professoressa di Lettere del liceo Cassini Lia Motta. La nomina è stata comunicata questa sera nel corso del consiglio comunale. Arriva su indicazione del sindaco Alberto Biancheri che ha scelto Motta per sostituire il consigliere uscente Umberto Ricci, consigliere per conto del Comune matuziano.

Fondata nel 1962 dalla compianta Mirella Salesi, la scuola porta il nome del celebre compositore e musicologo italiano Ottorino Respighi, conosciuto nel mondo soprattutto per i suoi poemi sinfonici.