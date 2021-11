Sciopero dei taxi, braccia incrociate anche a Sanremo - Riviera24

Sanremo. Giornata di sciopero a partire dalle 8 di questa mattina per i taxisti del consorzio Sanremo. Gli autisti hanno incrociato le braccia sia nella Città dei Fiori che a Imperia, sulla scia della mobilitazione nazionale volta a contrastare il disegno di legge “liberalizzazioni” in discussione al governo. Sono 48 le vetture che hanno aderito allo sciopero in programma fino alle 22. Garantiti i servizi essenziali per le persone disabili, gli anziani e da e verso l’ospedale.

(Nella foto i taxisti in sciopero con a destra il presidente Alessandro Nolli del consorzio taxi Sanremo)