Sanremo. «In questo momento il Cda si approfitta dei lavoratori indeboliti dal lockdown. Sa che trova terreno morbido che non troverebbe in momenti più floridi». A dirlo, tra le altre argomentazioni esposte, è Marilena Semeria, croupier della Casa da Gioco matuziana, sindacalista di Fisascat-Cisl. «Non hanno ascoltato le proposte concrete fatte dalle sigle sindacali» gli fa eco Dario Del Tufo, collega dello Snalc.

I suoi colleghi, con le roulette francesi ferme dal pomeriggio del 2 novembre, avevano, due giorni orsono, proclamato lo sciopero ad oltranza, con effetto immediato. Circa 80 lavoratori dei tavoli verdi del Casinò Municipale avevano deciso di incrociare le braccia appena appreso del cambio di rotta deciso dal consiglio di amministrazione sul caso della chiusura pomeridiana della casa da gioco.

Un parziale cambio di decisione che, nelle intenzioni del Cda, avrebbe dovuto accontentare tutti ma che così non è stato: il Casinò fa dietrofront, lasciando invariato l’orario pomeridiano in settimana (dal lunedì al giovedì), ma a patto che le roulette francesi si fermino per liberare impiegati da smistare su altri giochi e risparmiare sui costi dei croupier interinali. Che per altro aspettano di essere assunti da decenni.

In poco più che un’ora e mezza, tutti gli impiegati del Casinò avevano risposto compatti all’appello lanciato dalle sigle sindacali Fisascat-Cisl, Slc-Cgil, Uil-Com e Ugl-terziario. C’erano ancora i giocatori intenti a puntare, quando l’intero reparto al primo piano aveva visto i lavoratori incrociare le braccia all’unisono, facendo saltare così una serata di incassi sostanziosi, andata in fumo, visto che l’afflusso di pubblico ai tavoli verdi era incrementato dal gala in corso al ristorante della Casa da Gioco.