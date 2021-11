Sanremo Rugby apre le porte alle imprese del territorio

Sanremo. Non solo sport, formazione e crescita delle future generazioni di rugbisti. Il Sanremo Rugby ha aperto ieri mattina le porte alle imprese del territorio ospitando la riunione settimanale di BNI Sanremo. Decine di imprenditori si sono confrontati nella club house di Pian di Poma, creando relazioni per business attuali e futuri.

BNI (Business Network International) è un’organizzazione di scambio referenze che ha come obiettivo quello di aiutare i membri ad aumentare il proprio business tramite un programma basato sul passaparola strutturato, positivo e professionale che permetta loro di sviluppare relazioni significative e a lungo termine con altri imprenditori e professionisti di qualità.

Sanremo Rugby e BNI condividono alcuni concetti cardine come l’importanza del gruppo, il lavoro di squadra, l’aiuto reciproco e la coesione come garanzie per il raggiungimento di importanti obiettivi, nello sport, nel sociale e nel business. Il risultato si può raggiungere solamente guardando, correndo e lottando tutti nella stessa direzione.

Gli interventi del Sanremo Rugby: