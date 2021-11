Sanremo. Il Servizio Viabilità e Sottosuolo comunica che i divieti di sosta in corso Cavallotti, corso Orazio Raimondo e piazza Colombo (nei tratti debitamente segnalati), inizialmente previsti dal 16 al 19 novembre (come da ordinanza dirigenziale n.418/2021) e relativi al rifacimento della segnaletica orizzontale, sono posticipati dal 23 al 26 novembre per problemi tecnici della ditta.