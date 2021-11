Sanremo, premiata dall’Unicef la ciclista Irma Siri (VO2 Team Pink)

Sanremo. Sabato di gala per il VO2 Team Pink a Villa Nobel a Sanremo, dove la giovane ciclista ligure Irma Siri (Allieva in forza al Ciclismo giovanile VO2 Team Pink che cura il vivaio delle “panterine”) è stata premiata ufficialmente dall’Unicef di Imperia e dall’Universum Academy Switzerland (Organizzazione non governativa svizzera) in occasione della Giornata universale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Irma, classe 2006, come riportato da Piacenzasera.it, ha ricevuto il premio “Rebecca Ballestra” con una targa che ringrazia ufficialmente la ciclista «per il tuo impegno nello sport che fa comprendere ai bambini che con l’impegno e il sacrificio si possono ottenere eccellenti risultati. Sii sempre d’esempio per i più piccoli».

Contestualmente, la Siri è stata candidata come miglior eccellenza giovanile al prossimo concorso di Universum Academy (rappresentata nella serata da Gulshan Jivraj Antivalle) a Rimini. Alla serata hanno partecipato anche Colomba Tirari (in rappresentanza di Unicef Imperia) e la principessa Nina di Seborga: quest’ultima ha ricevuto in omaggio da Sun Ning (consigliere del VO2 Team Pink) una divisa ufficiale del team ciclistico piacentino.