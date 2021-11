Sanremo ospita il “Festival lirico riviera dei fiori”

Sanremo. Conto alla rovescia per l’inizio della prima edizione del “Festival lirico riviera dei fiori”, rassegna

organizzata dall’associazione “Sanremo Opera Teatre” presieduta da Cesare De Paulis. Questo pomeriggio alle 17 presso il Casinò di Sanremo l’anteprima del concerto inaugurale che si terrà

domani alle 20.30 (sempre al Casinò di Sanremo – ingresso libero). A far da padrino all’evento il grande basso italiano Roberto Scandiuzzi che si esibirà assieme al mezzosoprano Teresa Romano accompagnati dall’orchestra Lirica di Sanremo, diretta da Cesare De Paulis.

La rassegna, che terminerà il 19 dicembre, vuole essere un grande omaggio alla musica lirica e all’emozione di poter riascoltare concerti dal vivo dopo tanto tempo. In programma numerosi eventi e concerti che vogliono celebrare la musica lirica e la tradizione italiana in tutte le sue forme e stili, compresa l’opera e la musica sacra. Gli artisti invitati, per la maggior parte giovani e giovanissimi, provengono dal panorama lirico e musicale locale ed italiano. La direzione artistica è affidata alla mezzosoprano Teresa Romano. Il festival è nato per volontà dell’associazione che opera con passione da diversi anni sul territorio e il progetto è risultato essere vincitore di un bando promosso dal ministero dei Beni Culturali. Gli eventi si terranno in numerose location della nostra provincia, principalmente dislocati tra Sanremo, Bordighera e Imperia.