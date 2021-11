Sanremo, nuove illuminazioni in arrivo a Borgo Tinasso e Verezzo

Sanremo. Nuova luce in arrivo per due zone del territorio comunale. In entrambi i casi Palazzo Bellevue si è deciso per l’istallazione dei lampioni a seguito di svariati residenti che lamentavano percorsi troppo bui e per questo ovviamente più insicuri.

Le aree coinvolte dal restyling dell’illuminazione sono strada Borgo Tinasso nei pressi del civico 5 in particolare la facciata ed il campanile della chiesa Madonna del Borgo e la mulattiera vicino alla Chiesa di Verezzo San Donato.

Si tratterà di montare due punti luce per ogni zona citata con una spesa per le casse municipali di quasi 8.500 euro. Sono istallazioni con lampade al led allo stato dell’arte tecnologico, dal bassissimo consumo energetico e dall’alta resa luminosa.