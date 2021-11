Sanremo, Letizia Capello della Scuola di Pallavolo Mazzucchelli al “Regional Day” femminile ad Albisola

Sanremo. Si chiama Letizia Capello la giovane atleta della Scuola di Pallavolo Mazzucchelli che ha preso parte al “Regional Day” ad Albissola il 14 novembre. La giornata è stata un importante momento di formazione con i tecnici federali delle nazionali (Oscar Maghella, Sabrina Bertini, Alessandro Zucchelli) affiancati dai tecnici regionali e dal referente tecnico regionale Pontalocone, dove tutte le ragazze presenti e i loro rispettivi mister, hanno potuto imparare ed assimilare molto da questa fantastica esperienza.

La giornata è stata organizzata dal Comitato Fipav regione Liguria, nel pieno rispetto delle norme attuate contro il Covid-19. Per sapere le sensazioni provate dalla giovane Letizia, ma anche dal suo mister, abbiamo posto ai due delle domande che hanno trovato risposta qui di seguito:

1) Letizia, è la tua prima esperienza a questo genere di eventi, come ti sei trovata e cosa hai provato nell’essere stata selezionata?

«Appena mi è arrivata la comunicazione riguardo le selezioni ho sentito molte emozioni positive dentro e quasi non ci credevo. mi ci è voluto qualche giorno per realizzare la comunicazione e per rendermi conto che era tutto vero»

2) E’ stato un giorno ricco di pallavolo e di fatica, immagino. Come ti sei sentita? Più gratificata o più stanca?

«E’ stata un’esperienza magnifica che ha ripagato tutti gli sforzi fatti in questi anni nell’ambito pallavolistico. Sicuramente è stata una giornata stancante ma allo stesso tempo molto positiva e soddisfacente».

3) Esperienze del genere non sono da tutti I giorni, ti sei sentita alla pari delle altre ragazze convocate e adeguata a livello tecnico?

«Durante questa giornata mi sono sentita sicura di me, delle mie capacità a livello tecnico e anche un po’ in ansia per la grande esperienza che stavo affrontando ma è andata molto bene ed è stata proprio questa esperienza che mi è servita per rendermi conto delle mie capacità».

4) Cosa ti porti via da questa esperienza?

«Mi porto via la consapevolezza di non arrendersi mai e ho capito che, se si ha veramente un sogno, con gli sforzi necessari si riuscirà a realizzarlo».

Mister: E’ soddisfatto della convocazione di Letizia? Inoltre, quali sono stati I consigli che ha dato alla ragazza per ben figurare e il giudizio complessivo sull’operato dell’atleta nel Corso del Regional Day, con eventuale Speranza di una nuova convocazione?

«Sono molto soddisfatto della convocazione di Letizia, la ragazza rispettava i parametri richiesti dal Comitato di qualificazione Nazionale, motivo per il quale è stata convocata, anche se dal punto di vista tecnico ancora siamo un po’ indietro rispetto ad alcune delle ragazze di pari età provenienti da altre realtà pallavolistiche. Sarà nostro compito aiutarla a colmare queste differenze e dargli la possibilità di giocarsi al meglio queste opportunità. La ragazza essendo alla prima esperienza di questo genere era molto contratta, motivo per il quale gli ho consigliato di sfruttare questa occasione come arricchimento del suo bagaglio di conoscenze e di divertirsi, infatti dopo una partenza molto timida, con il passare del tempo e grazie alle grandi capacità dei tecnici federali, ha iniziato a lavorare con più tranquillità riuscendo a svolgere i compiti che gli venivano assegnati. Per concludere, posso affermare che Letizia si è comportata molto bene e ha dimostrato le sue capacità nonostante la poca esperienza in situazioni come questa, naturalmente avere una successiva convocazione con comitato di qualificazione nazionale è molto difficile ma invece mi auguro e spero che la ragazza possa avere ulteriori opportunità nelle convocazioni per i regional day successivi, noi sicuramente la aiuteremo e ci impegneremo perché questo avvenga».