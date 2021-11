Sanremo. “Le Note del Dono” è un progetto ideato da Fratres Nazionale- Donatori di Sangue Odv, nel suo 50° anniversario di fondazione, che ha come obiettivo la promozione, a sigle e istituzioni riunite, della cultura della donazione di materiale biologico umano attraverso la musica come gesto di solidarietà, generosità e di coscienza civica.

Co-promosso da AIDO Nazionale OdV e Donatorinati — Polizia di Stato OdV, coinvolge tutte le istituzioni c le associazioni del mondo del dono e dci trapianti, raggruppate nell’hashtag #doniperlavita. Il progetto #lenotedeldono, oltre che promuovere la cultura del dono coinvolgendo cantanti, influencer ed i loro follower, attraverso gli spettacoli, dal vivo ed in social streaming sul canale YouTube “Le Note del Dono”, prevede anche la realizzazione di un particolare foulard realizzato dall’Atelier Daphne Sanremo ispirato ai disegni della piccola Ines Frassinetti, anima del progetto, venuta a mancare a soli 14 anni dopo una lunga e travagliata malattia, in attesa di un trapianto di cuore e di polmone. Ines era un’anima speciale, sensibile, profonda, matura, solare e generosa e con una grandissima dignità. In ospedale aveva fatto disegni, conosciuto artisti e personaggi del mondo dello spettacolo e delle istituzioni, scritto un diario, alcune poesie ed il testo della canzone “Come una Regina aspetta il suo Re” su come ci si sente ad essere ricoverati e sull’attesa di chi aspetta un organo per effettuare un trapianto. Il progetto porta avanti il messaggio a favore della vita e del Diritto alla Salute che anche Ines avrebbe voluto far arrivare, dopo il trapianto, ai giovani, tramite i personaggi del mondo dello spettacolo, la musica, la letteratura, l’arte, la scuola e la catechesi. Il foulard ispirato ai suoi disegni fonde delicatamente il tema floreale con quello della salute rappresentando non solo una creazione artistica ma anche un chiaro strumento di sensibilizzazione.

«Quando siamo stati contattati dall’associazione FRATRES» – commenta l’assessore alla cultura Silvana Ormea –«affinché li supportassimo nella divulgazione di questo progetto, abbiamo risposto con molto entusiasmo e convinzione, contattando il Casinò che ringrazio per la disponibilità. Oggi abbiamo la possibilità di manifestare la nostra vicinanza a tematiche così importanti come quelle della cultura della donazione biologica e della donazione totale: un sentito ringraziamento quindi all’associazione FRATRES ed alle co-promotrici AIDO e DONATORINATI — Polizia di Stato per aver scelto la nostra città come tappa dell’importante percorso di divulgazione che stanno portando avanti con le istituzioni e le altre associazioni del mondo del dono. E grazie anche a Daphne Sanremo per la realizzazione di questo foulard, che ha saputo unire così bene il tema Sloreale a quello della salute».

«Per sensibilizzare il maggior numero di persone sulla necessità di fare tutti la propria parte per salvaguardare la fruizione del Diritto Costituzionale alla Salute — dichiara il Presidente Nazionale FRATRES e Coordinatore pro tempore del CIVIS (Coordinamento Interassociativo Volontari Italiani del Sangue) Vincenzo Manzo — c’è bisogno di fare rete».

Questo ha fatto nascere il Volontariato Associativo del Dono che, nel progetto Le Note del Dono, trova, con le istituzioni, una convergenza di interessi rappresentata dalla salvaguardia del benessere e della salute delle persone e dall’empatia della musica come veicolo di importanti messaggi sociali: «Infatti promuovere la cultura del dono coinvolgendo cantanti, influencer ed i loro follower contribuisce a focalizzare l’attenzione della gente su ciò che ci accomuna e che ci può salvare la vita. Il primo passo è acquisire la consapevolezza delle necessità quotidiane di materiale biologico umano e che questo non può essere fabbricato in laboratorio ma solo donato, poi occorre che tutti facciano sentire il proprio sì alla vita, avvicinandosi al dono! Ringraziamo il Comune di Sanremo per la sensibilità dimostrata verso i valori e i principi ispiratori del progetto ed i nostri partner per la collaborazione ed il supporto. La scelta di Sanremo non è casuale, questa città è un orgoglio italiano, il simbolo dei fiori e della musica, fattori che rappresentano la cornice ideale per questo progetto e per la presentazione del foulard ispirato ai disegni fatti in ospedale da Ines Frassinetti, abilmente ed elegantemente elaborati da Daphne Sanremo».

«Donare è amare e vivere: non ci sono pezzi superflui nell’universo. Ognuno è qui per riempire uno spazio e per dare il proprio contributo: DonatoriNati Polizia di Stato ha deciso di Esserci Sempre e ha sposato pienamente il progetto “Le Note del Dono”» – afferma il presidente nazionale Donatori Nati Polizia di Stato Claudio Saltari.0 «Donare significa contribuire alla costruzione di una società fondata sulla solidarietà, significa coltivare la speranza di un mondo migliore, significa comprendere che l’opera umana più importante è essere utile al prossimo. Aido promuove tra “Le Note del Dono” la nota più bella: il “Sì” alla donazione di organi, tessuti e cellule, un Sì capace di salvare vite» – conclude la presidente nazionale di Aido Flavia Petrin, a sostegno del progetto interassociativo.