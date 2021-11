Sanremo Ladies, Giulia De Cristofaro convocata dal Centro Federale Territoriale di Alassio

Sanremo. Giulia De Cristofaro dell’Asd Fc Sanremo Ladies è stata convocata dal Centro Federale Territoriale di Alassio.

La calciatrice, classe 2007, è stata infatti selezionata per un’attività di interesse nazionale nel mondo del calcio. Lunedì 15 novembre, nel pomeriggio, sarà allo stadio comunale Ferrando ad Alassio per partecipare al raduno-stage formativo sportivo della categoria under 15 femminile.

«L’evento, organizzato dalla Figc, è lo step precedente alle selezioni nazionali nell’under 15. E’ motivo d’orgoglio per lei, per la squadra e soprattutto per la città» – fa sapere l’Asd Fc Sanremo Ladies – «La selezione di Giulia arriva a neanche due mesi dalla nascita della società. In poco tempo sono state messe in atto iniziative buone e, inoltre, per ora abbiamo ottenuto due vittorie su tre partite nel campionato. Questa convocazione conferma che il progetto, che ha tra gli sponsor ufficiali Airone Seafood, Macron (sponsor tecnico), Fisiomed, Biotechriviera e RebelDigital, oltre a STEAMiamoci, ha delle buone basi e lancia nuove calciatrici anche di livello nazionale».