Sanremo, la polizia arresta straniero. Doveva trovarsi in carcere - Riviera24

Sanremo. La polizia ha tratto in arresto, ieri sera, un ventitreenne tunisino destinatario di un ordine di carcerazione. Nella serata dell’11 novembre, due operatori della squadra volante, mentre stavano effettuando dei controlli presso il Porto Vecchio, hanno notato un giovane straniero che, alla loro vista, hanno cercato di allontanarsi.

Per tali motivi, dopo averlo raggiunto, gli agenti hanno proceduto ad un accurato controllo, anche con l’ausilio delle Banche Dati Nazionali, dalle quali è emerso che l’uomo, identificato poi per H.B. di ventitré anni, risultava destinatario di un ordine di carcerazione, dovendo espiare la pena di otto mesi di reclusione per reati in materia di immigrazione commessi nella città di Perugia. L’uomo è stato immediatamente arrestato dagli agenti e tradotto in carcere per l’espiazione della pena.