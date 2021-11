Sanremo, incidente in monopattino senza casco. Interviene l'elisoccorso - Riviera24

Sanremo. Una donna cinquantenne è stata elitrasportata all‘ospedale Santa Corona di Pietra Ligure a seguito di una caduta con il monopattino. Erano intorno alle 14 quando si trovava a percorrere la pista ciclopedonale all’altezza del locale “Decò, a pochi passi dal luna park, dove per causa da accertare ha perso il controllo del mezzo ed è finita a terra, battendo la testa sprovvista del casco.

Il copricapo di protezione è obbligatorio infatti solo per i minorenni e spesso, chi può, evita incoscientemente di usarlo. E’ stata soccorsa dagli equipaggi del 118 su ambulanza ed automedica. Non sarebbe in pericolo di vita ma ha riportato un preoccupante trauma cranico. L’elicottero Grifo del 118, che l’ha ospitata a bordo, è decollato dalla piazzola attrezzata di Capo Verde, alla volta del plesso ospedaliero nel savonese.