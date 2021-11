Sanremo. Incidente sull’Autostrada dei Fiori, tra gli svincoli di Arma di Taggia e Sanremo Ovest, in direzione Francia. Stando alle prime informazioni, sarebbero due le auto coinvolte. I passeggeri a bordo non sono rimasti feriti in modo grave.

Durante le operazioni di soccorso, il traffico ha continuano a scorrere sulla corsia di sorpasso.