Sanremo, incendio distrugge macchinario industriale - Riviera24

Sanremo. Un incendio è divampato distruggendo un macchinario trituratore, nei pressi de “Impianto di compostaggio Beuzi per scarti vegetali”. I vigili del fuoco sono dal distaccamento matuziano con APS e Pic-up, con modulo acqua e autobotte intorno alle 21.

Sono state necessarie almeno due ore di lavoro per spegnere completamente le fiamme e non permettere di espandersi ad un secondo macchinario e al materiale lavorato non stipato nelle immediate vicinanze del luogo del rogo. Sul posto anche pattuglia dei carabinieri.