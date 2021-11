Sanremo, in via Padre Semeria monta la protesta: raccolta firme contro il Comune

Sanremo. Monta la protesta in via Padre Semeria per le condizioni dell’asfalto e non solo. Una situazione che si protrae da anni, alla quale il Comune ha cercato di mettere delle pezze qua e là abbattendo diversi pini marittimi (le cui radici provocano gli avvallamenti) e riasfaltando alcune parti della carreggiata. Rattoppi giudicati insufficienti dai residenti che si sono organizzati e hanno iniziato a promuovere una raccolta firme che in meno di 15 giorni ha raggiunto le 200 adesioni.

L’0biettivo è sensibilizzare l’amministrazione civica a prendere di petto la situazione, cercando un intervento risolutivo. I rischi sono sotto gli occhi di tutti e gli incidenti, anche gravi, all’ordine del giorno. Lo sa bene Carmine Dattilo – residente e promotore della raccolta firme -, che ha vissuto in prima persona l’infortunio della moglie, caduta mentre percorreva il marciapiedi al civico 145 l’anno scorso e risarcita dall’assicurazione di Palazzo Bellevue per il torto subito.

Ad incalzare l’amministrazione comunale e l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella è anche il consigliere comunale Daniele Ventimiglia. Il capogruppo della Lega – anch’egli residente della zona – ha già presentato diverse interrogazioni sul punto ma «nulla si è mosso». Spiega il capogruppo del Carroccio: «E’ impensabile che un Comune come Sanremo non riesca a trovare qualche decina di migliaia di euro per dare una risposta al quartiere e ai tanti turisti che raggiungono il centro passando per questo percorso accidentato».

La Lega non è l’unico partito di opposizione ad aver richiesto risposte urgenti per i problemi di via Padre Semeria. Anche Fratelli d’Italia, con il suo capogruppo Luca Lombardi, aveva depositato delle interrogazioni nei confronti dell’amministrazione per venirne a capo.

(Il consigliere Daniele Ventimiglia)