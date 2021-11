Sanremo, in corso Garibaldi è di nuovo caos code per i tamponi Covid

Sanremo. E’ di nuovo caos in corso Garibaldi e via Pallavicino, letteralmente intasate dalle auto in coda per i tamponi Covid. Scene di “ordinaria” amministrazione che si verificano tutte le settimane da almeno un mese, ovvero da quando i positivi giornalieri in provincia di Imperia sono tornati a crescere esponenzialmente, riportando il drive-through del Palafiori a funzionare a pieno regime.

Per raggiungere il punto di prelievo le vetture stazionano occupando tutta la corsia di destra di corso Garibaldi (fino al rondò), bloccando contestualmente via Pallavacino anche per chi il tampone non deve farlo. Un problema noto, ma che per una mancanza di comunicazione tra Asl1 e comando di polizia locale viene lasciato alla più totale anarchia. Infatti, non mancano episodi di automobilisti che escono per strada ad inveire contro chi li precede per cercare di sbloccare il traffico. I clacson suonano incessantemente. I pedoni attraversano facendo lo slalom.

«L’Asl non ci comunica niente a riguardo e organizzare un servizio all’ultimo minuto non è di facile soluzione», – si limita a spiegare il comandante dei vigili Claudio Frattarola.