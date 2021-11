Sanremo, il Pd rinnova i segretari. Caridi alla guida

Sanremo. Si è concluso domenica il congresso del Partito Democratico di Sanremo. Una due giorni – il 27 e 28 novembre – in cui gli iscritti sono stati chiamati prima a confrontarsi sui programmi e sul futuro del partito a livello locale e nazionale, e successivamente ad eleggere il nuovo segretario e gli organismi di direzione dell’Unione Comunale e dei due Circoli di Sanremo (che ha riunito i circoli di levante e centro) e di Coldirodi. Il nuovo segretario cittadino del Partito Democratico di Sanremo è Maurizio Caridi, eletto a maggioranza da tutti gli iscritti dei circoli di Sanremo, mentre Mario Parretta è il nuovo segretario del circolo di Sanremo e Domenico Di Remigio, riconfermato come segretario del Circolo di Coldirodi.

Un ringraziamento particolare va a Marco Torre, segretario cittadino uscente, ad Alessandra Pozzato, segretaria uscente del circolo di Sanremo Centro, e a Flavio Di Malta che concorreva come candidato segretario dell’Unione comunale. Oltre ai segretari sono stati eletti anche i nuovi membri del direttivo dell’Unione comunale e dei direttivi dei circoli di Sanremo e Coldirodi.

È stato un congresso vivace, animato dal confronto e ricco di spunti per il futuro del partito. Le candidature plurime sono un chiaro segno di desiderio di ampliare la proposta programmatica e della volontà da parte di tutti i candidati di lavorare affinché il Partito Democratico possa continuare ad essere un punto di riferimento per la cittadinanza sanremese.

Ecco l’elenco degli eletti: