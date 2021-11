Sanremo, il campo da calcio di Poggio verrà intitolato a Matteo Morselli - Riviera24

Sanremo. Palazzo Bellevue vuole intitolare a il campo da calcio comunale della frazione collinare del Poggio a Matteo Morselli. E’ il giovane morto, il 17 settembre del 2018 a soli 18 anni, in una clinica del risveglio di Lecco.

Aveva avuto un terribile incidente in scooter nella notte tra il 26 e il 27 luglio dello stesso anno, quando perse il controllo del mezzo e andò a sbattere contro un muretto. Viste le gravi condizioni, Matteo era stato trasferito al Santa Corona di Pietra Ligure. Poi a Lecco, con la speranza che potesse migliorare. Figlio di Andrea, titolare della gioielleria “Morselli” di via Piave, Matteo era una giovane promessa del kickboxing. Aveva anche partecipato ai campionati italiani a Rimini ottenendo ottimi risultati.

In sua memoria è tre anni che va in scena un torneo estivo di calcio proprio nella struttura di Poggio, ad oggi senza nome ma molto utilizzata dai giovani residenti come da quelli di Sanremo. In futuro, il campo da gioco, si chiamerà “Campo Matteo Morselli”. La giunta comunale si è espressa all’unanimità per l’intitolazione, dopo aver ovviamente contattato la famiglia del defunto e ricevuto il nulla osta.