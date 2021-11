Sanremo, i carabinieri forestali scoprono discarica abusiva in area protetta

Sanremo. Lo scorso 16 novembre i carabinieri forestali hanno sequestrato una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto sita nell’area protetta adiacente al santuario della Madonna della Guardia. Nell’area di circa 2 mila metri quadri sono stati rinvenuti rottami e rifiuti pericolosi, come diverse carcasse di veicoli fuori uso, batterie al piombo, oli esausti e ferraglia ossidata. È stato richiesto l’intervento di personale specializzato appartenente all’Arpal Imperiese per quantificare il danno ambientale dovuto all’inquinamento dell’area.

L’attività si lega ai servizi attuati dal personale specializzato dei carabinieri forestali in sinergia alla linea territoriale della compagnia dell’Arma di Sanremo effettuati nell’ambito dei controlli congiunti finalizzati alla prevenzione ed alla repressione di condotte illecite in materia di trasporto rifiuti. Nelle scorse settimane gli accertamenti su strada hanno già portato al sequestro di diversi autocarri colti in flagranza durante il trasporto illecito di rifiuti speciali pericolosi e non, provenienti anche dal territorio Francese.