Sanremo. Questa sera alle 18 a Villa Citera scenderà in campo Amadeo Etichette su Bobina per un importante incontro per la serie C maschile.

I ragazzi capitanati da Joele Gazzera, e con il ritorno in panchina di Massimo Ciogli, affronteranno il Volley Albissola, squadra ai vertici della serie C maschile.

Un test che permetterà di capire il valore della squadra e le possibili ambizioni.