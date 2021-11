Sanremo, Gorlero: «Partenza più che positiva con la prima asta floricola» - Riviera24

Sanremo. «Partenza più che positiva con la prima asta floricola della stagione al Mercato dei Fiori di Sanremo. Si sono presentati circa 50 commercianti, un numero leggermente più alto rispetto all’anno precedente – commenta Andrea Gorlero presidente e amministratore Amaie Energia – Circa 40.000 gli steli presenti per la contrattazione, stessa quantità della stagione precedente, ma la nota positiva sono stati i prezzi. Questi infatti sono risultati circa il 30% più alti della scorsa stagione, soprattutto per quanto riguarda il ranuncolo clone, ormai divenuto fiore di punta del panorama floricolo sanremese. I prezzi medi, su questa varietà, sono stati circa 1,50 euro a stelo, fino a punte superiori ai 2, pagati per un singolo fiore».

«Se il buongiorno si vede dal mattino, si prospetta una stagione promettente – aggiunge Gorlero – A questo positivo inizio si aggiungeranno nei prossimi giorni l’entrata in servizio di un nuovo venditore e l’attivazione di un nuovo frigo di 300 mq. Il raggiungimento dell’obiettivo di 11 milioni di fatturato annui nel 2021 si avvicina. Confidiamo in un ulteriore progresso nel 2022» – conclude Gorlero.