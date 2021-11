Sanremo, gestore cercasi per centro di aggregazione giovanile

Sanremo. Palazzo Bellevue cerca un gestore per un centro di aggregazione giovanile. Il Cag è quello denominato “Il Ponte” e si trova in via Panizzi alla Foce, la periferia ovest della Città dei Fiori. La convenzione, di durata massima due anni scolastici con un tetto di rimborso spese fissato a 25.000 euro, è dedicata alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale.

Gli obiettivi del soggetto gestore saranno molteplici. C’è la creazione/gestione di uno spazio ben definito e attrezzato dove i giovani possano incontrarsi. Andrà promosso il protagonismo giovanile, la motivazione allo studio creando momenti di sostegno reciproco con personale idoneo in caso di difficoltà scolastiche.

Bisognerà contrastare con vicinanza e ascolto i momenti di disagio scolastico e familiare , evitando la dispersione scolastica e come forma di prevenzione all’uso di sostanze. Verrà dato sostegno alle famiglie e messe in atto sinergie con altri centri per l’interazione e scambio di esperienza nel pieno rispetto delle attuali indicazioni della normativa anti-Covid 19.