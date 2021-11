Sanremo, fuga di gas: ancora chiusa l'Aurelia all'altezza di via Duca d'Aosta - Riviera24

Sanremo. E’ interrotto dalle 9 di stamani, a causa di una fuga di gas, il traffico sulla statale Aurelia all’altezza di via Duca D’Aosta, a Sanremo. Gli operai dell’Italgas sono al lavoro per ripristinare la conduttura risultata danneggiata.

Al momento il traffico è deviato sull’Aurelia Bis sia per i veicoli che per i motoveicoli con cilindrata uguale o superiore ai 150 cc. Per gli scooter con minore cilindrata, che non possono percorrere l’Aurelia Bis, la polizia locale consiglia di imboccare via Val D’Olivi e poi, dopo aver superato frazione Poggio, scendere in valle Armea e tornare sull’Aurelia.