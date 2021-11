Sanremo, doppio appuntamento con la Sinfonica

Sanremo. Ultimo giorno disponibile per la promozione “Sinfonica Black Friday Week” con biglietti interi scontati del 30%. Per ottenere lo sconto basterà acquistare i biglietti sul sito selezionando la tipologia in promozione “Over 25 Black Week Promo”.

“Schubert e il drammatismo Beethoveniano” sarà il prossimo doppio appuntamento di giovedì 2 dicembre con primo spettacolo alle 17 e secondo spettacolo alle 21 presso il Teatro Centrale di Sanremo. Al pianoforte il duo composto da Sandra Landini e Francesca Amato. Il direttore sarà Claude Villaret.

Il programma:

JOHN CARMICHAEL

Concerto folklorico per pianoforte a 4 mani e orchestra

FRANZ SCHUBERT

Sinfonia n 4 in do min D 417 “La Tragica”

L’acquisto on line dei biglietti sarà possibile fino alle 14 del giorno stesso del concerto. E’ comunque possibile acquistare il biglietto di ingresso il medesimo giorno alla Cassa del Teatro (fino ad esaurimento posti disponibili). Info, ticket e abbonamenti su www.sinfonicasanremo.it.

PREZZI BIGLIETTI STAGIONE 2021-2022

– Over 25 (EURO 25,00)

(per adulti dai 26 fino ai 70 anni )

– Ridotto (EURO 17,50)

(per Soci Coop e Associazioni Musicali e culturali del territorio )

– Over 70 (EURO 10,00)

(per over 70)

– Under 25 GRATUITO

CONTINUA LA CAMPAGNA ABBONAMENTI:

Abbonamenti per gli Over 25 (13 ingressi Euro 130)

Abbonamenti per gli Over 70 (13 ingressi Euro 90)

Green pass obbligatorio.