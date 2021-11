Sanremo, “Deafening Silence” è il nuovo brano di Steve Foglia - Riviera24

Sanremo. Steve Foglia, batterista dei The Rainbird assieme al cantante americano Mike Vescera, insieme alla sua band The Steve Foglia Society pubblica oggi su Spotify il suo nuovo brano “Deafening Silence”.

Il brano è una fotografia di tutto ciò che Steve ha provato durante quel triste periodo che abbiamo passato tutti. Un periodo segnato da forte emozioni con la giusta dose di speranza; la speranza che prima o poi tutto andrà bene (“Everything will be fine” come dice la canzone alla fine). La canzone è stata scritta da Daniele Arieta (chitarrista della band) che ha curato la musica del brano e da Steve che ha scritto il testo.

«L’anno scorso abbiamo passato un periodo difficile tutti quanti. Un periodo segnato dalla sofferenza indotta da questo terribile virus che ancora oggi non vuole andarsene. La pandemia ha cambiato le nostre vite dall’oggi al domani, c’è chi ha perso i propri cari e chi ha perso il lavoro. Abbiamo scoperto il vero valore nelle piccole cose, quelle cose che davamo sempre per scontate e ora all’improvviso non avevamo più. Sedersi al bar e gustarsi un caffè davanti al mare, vedere i propri amici, andare a cena fuori con la propria fidanzata, fare la fila per entrare a vedere un concerto, uscire di casa, lavorare e per qualcuno anche respirare. C’è sempre qualcosa di buono in tutto, e sicuramente questo è stato il lato positivo della pandemia. Pagando un prezzo molto alto abbiamo avuto modo di riflettere su quanta libertà avessimo sempre avuto e sulla fortuna di poter avere tanto senza rendercene conto» – dice Steve Foglia.

La band è composta da Paolo Rossi (voce), Daniele Arieta (chitarra), Edoardo Tavanti (basso), Mario Pedone (basso) e Steve Foglia (batteria). Il mixaggio del singolo è stato curato da Massimo Petrelli, che ha lavorato anche sui singoli precedenti della Society (Life is a game e Hic et Nunc).

“Deafening Silence” è il quarto singolo uscito quest’anno dalla band al quale sono stati preceduti “Hic et Nunc”, “Life is a game” e “Ice Cream”. Quest’ultima è una cover del famoso successo della pop star Mika, con il quale Steve ha avuto il piacere di esibirsi al Festival di Sanremo nel 2020.