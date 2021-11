Sanremo, Cuore in Movimento organizza nuove camminate - Riviera24

Sanremo. Cuore in Movimento organizza nuove camminate.

Ecco il calendario delle prossime camminate:

11 novembre – giovedì 9/9:10

Ritrovo Sanremo: Santa Tecla Pian di Nave

Percorso: lato via Pascoli

– 6 km. circa – salite 100mt. dislivello ca.

15 novembre – lunedì 9/9:10

Ritrovo Sanremo: Parcheggio Carrefour C.so Marconi partenza —

Percorso C.so Marconi – Ospedaletti –

6 km ca. – pianeggiante.

18 novembre – giovedì 9/9:10

Ritrovo Sanremo: verrà comunicato via WhatsApp e/o FB in base al percorso per raggiugere: il Golf degli Ulivi

9 km. ca. con salite – 170mt dislivello

22 novembre – lunedì ore 9/9:10

Ritrovo Sanremo: Santa Tecla Pian di Nave

Percorso cittadino verso – Boscobello

7 km.ca. – brevi salite, 50 mt dislivello

25 novembre – giovedì ore 9/9:10

Ritrovo Taggia zona Levà

Percorso (anche culturale) al Convento Frati Domenicani

6 km ca. – pianeggiante.

29 novembre – lunedì ore 9/9:10

Ritrovo Sanremo: Santa Tecla Pian di Nave

Percorso verso la Foce – scuole7 km.ca. – poche salite

2 dicembre- giovedì ore 9/9:10

Ritrovo Sanremo: ex passaggio a livello Tre Ponti

percorso verso Madonna della Guardia

6 km ca. – salita , dislivello 140 mt.

6 dicembre – lunedì ore 9/9:10

Ritrovo Bordighera: Chiesa Sant’Ampelio

Percorso sino all’ Oasi Val Nervia

8 km.- pianeggiante

9 dicembre – giovedì ore 9/09:10

Ritrovo Sanremo: Santa Tecla Pian di Nave

Percorso al Monastero Carmelitane

8 km. Ca. – con salite 135mt dislivello.

Prossime mete:

Località Bigauda – Dolceacqua – Bordighera Beodo.

I percorsi potranno subire variazioni di calendario per cause atmosferiche o esigenze del gruppo. Durante i percorsi è prevista una pausa per attività di stretching. I percorsi verranno confermati e comunicati in maniera dettagliata almeno un giorno prima sulla chat WhatsApp di Cuore in Movimento e/o su Fb. Le distanze kilometriche si intendono andata e ritorno al punto di raduno. Qualora i percorsi dovessero prevedere salite e/o scalinate impegnativi verrà proposto un itinerario alternativo meno faticoso e/o più breve per permettere a tutti un allenamento graduale ed appropriato. «Piove, nevica o tira vento sempre in cammino con Cuore in Movimento» – dicono gli organizzatori.