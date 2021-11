Sanremo. Effetti positivi sul corpo, supporto all’economia locale e all’intero ecosistema globale. Questi sono solo alcuni dei benefici apportati dal cibo biologico, il cui consumo è considerevolmente aumentato in Italia negli ultimi dieci anni, tanto da toccare una spesa di 3,3 miliardi di euro solo nel 2020.

Il punto di riferimento per l’acquisto di alimenti biologici in provincia di Imperia è Sanremo Bio, store indipendente aperto dal 2014, tra i primi dieci del Paese, in possesso delle certificazioni di negozio biologico specializzato Icea, Demeter e socio di Altro Mercato, gestito dalla cooperativa sociale Terre Solidali che offre opportunità di lavoro a persone a rischio di emarginazione sociale.

Con i suoi 150 metri quadri di superficie espositiva e gli oltre 3.500 mila articoli, con particolare attenzione ai prodotti biodinamici ed ecosolidali, Sanremo Bio, è il punto vendita più amato dagli appassionati dell’alimentazione sana dell’Imperiese e non solo, che qui possono disporre e acquistare un’ampia gamma di alimenti freschi di produzione italiana, come frutta e verdura, prodotti per la colazione, anche per coloro che soffrono di intolleranze, pasta, riso, frutta secca, dolci, tisane, prodotti per la macrobiotica e da forno tra cui pane e cracker. Spazio anche agli integratori alimentari, erboristici e ai prodotti cosmetici, saponi, incensi, teiere, campane tibetane e lampade di sale.

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, da Sanremo Bio è inoltre possibile trovare una vasta selezione di articoli regalo come panettoni, torroni, molti dei quali senza glutine o senza frumento, per un pensiero goloso e al contempo salutare.

Sanremo Bio si trova in via Manzoni 23 a Sanremo, per informazioni visitare il sito www.sanremobio.org, la pagina Facebook Sanremo Bio, Instagram Sanremobio_official, scrivere alla mail info@sanremobio.org o chiamare il numero 0184 841073.