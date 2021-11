Sanremo avrà il liceo musicale: il "Cassini" ringrazia l'assessore regionale Cavo - Riviera24

Sanremo. Il dirigente, il consiglio di istituto, i docenti, il personale, gli studenti apprendono con piacere l’approvazione da parte della Giunta reginale dell’attivazione dell’indirizzo musicale presso il liceo Cassini di Sanremo. La città, che ha una indiscussa vocazione musicale, potrà avere così un liceo che diventerà davvero “globale “, perché unirà in sé tradizione classica, sapere scientifico, competenza linguistica e cultura musicale.

A nome di tutta la comunità del liceo Cassini, il dirigente ringrazia l’assessore alla Scuola Ilaria Cavo e il direttore regionale Ettore Acerra, che hanno creduto all’iniziativa e si sono impegnati per la sua realizzazione, rispondendo ad una richiesta non solo del liceo ma all’unanimità di tutto il territorio. Il dirigente, dottor Claudio Valleggi, così commenta la notizia: «In questi anni cosi complicati la città di Sanremo e le sue istituzioni hanno avuto la forza e il coraggio di pensare al futuro con ottimismo e tutti attendiamo fiduciosi la delibera del consiglio regionale, per poter doverosamente festeggiare con il personale della scuola e gli studenti, che sono il vanto dei nostro liceo, molti dei quali sono già individualmente interessati alla musica e la respireranno sempre più intensamente».

«Ho apprezzato molto – prosegue il preside – le parole dell’assessore in riferimento all’unanime consenso e al sostegno che tutte le componenti sociali, politiche e religiose hanno saputo dimostrare e che ho constatato fattivamente in moltissime occasione. La sfida ora è che il liceo musicale di Sanremo sia all’altezza della tradizione della città e del suo prestigioso liceo».