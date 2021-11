Sanremo. Asfalti di via Padre Semeria, Comune stanzia 100 mila euro. Partiranno a metà novembre gli attesi lavori di messa in sicurezza della strada, martoriata dal problema delle radici dei pini. Ad annunciarlo è l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella. Nelle more del bilancio, l’amministrazione comunale è riuscita a reperire, nelle scorse settimane, le risorse necessarie per dare una risposta corposa alle richieste dei residenti che oggi avevano annunciato una petizione di protesta (vedi correlato).

I cantieri interesseranno i punti maggiormente critici che vanno dalla zona del semaforo (showroom cucine) verso l’incrocio con l’Aurelia. Le aree coinvolte dal progetto sono state individuate dall’assessore Donzella in accordo con l’ufficio Tecnico del municipio a seguito di più sopralluoghi sul posto che si sono tenuti negli ultimi 15 giorni. Per gli interventi è stata individuata l’impresa Preve che già in passato si era occupata di riasfaltature nel centro cittadino e della zona di via Padre Semeria.

I lavori procederanno per lotti e andranno a coinvolgere una superficie di 4500 metri quadrati. «Come amministrazione comunale nella sua interezza abbiamo a cuore la sicurezza stradale, – spiega l’assessore Donzella. Per questo motivo, compatibilmente con le contrazioni di bilancio, abbiamo cercato di dare concreta attuazione alle necessità evidenti di via Padre Semeria. La risposta da parte nostra non si farà attendere. Ritengo che intorno a metà novembre partiranno i lavori programmati che non si limiteranno agli asfalti. Infatti, in virtù di un paio di cantieri privati in partenza, ci tengo ad anticipare che stiamo predisponendo il rifacimento di circa 200 metri di marciapiede da Veneta Cucine in giù, attraverso opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione: verranno sostituiti i pini con essenze meno invasive e allargato il tratto calpestabile».

(L’assessore Massimo Donzella)