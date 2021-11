Sanremo, annunciata per sabato prossimo manifestazione antigovernativa

Sanremo. Annunciata manifestazione antigovernativa nella Città dei Fiori. Ad organizzarla è il “Il coordinamento nazionale delle piazze d’Italia”.

Ecco il loro comunicato stampa: «La provincia di Imperia si unisce al coordinamento nazionale delle piazze d’Italia e manifesterà il proprio dissenso contro le politiche economiche, sociali e sanitarie del Governo Draghi sabato 6 novembre a Sanremo in piazza Colombo alle 15:30. La piazza sarà totalmente apartitica e anti ideologica. Il coordinamento nazionale delle piazze italiane non si sente rappresentato ad oggi da nessun partito politico. Le piazze sono libere, sono del popolo, non della politica, sono nate spontanee e tali resteranno. Alla luce di quanto letto, visto e ascoltato in questi giorni e a fronte delle dichiarazioni riportate da membri del Governo o vicini ad esso, sentiamo ancora più forte l’esigenza di manifestare il nostro dissenso. Le piazze saranno pacifiche e responsabili, ma determinate e intransigenti verso questa vergognosa comunicazione che ancora una volta il mainstream nazionale sta divulgando, atto a portare avanti un impianto terroristico che nulla ha a che fare con la situazione reale del Paese. Contagi in aumento nella città di Trieste a causa dei manifestanti “no Green pass e no vax”, proroga dello stato di emergenza nazionale fino a luglio del 2022 e del Green pass fino a marzo del 2022, mascherine e distanziamento obbligatorio nelle manifestazioni, tamponi rapidi quotidiani per i lavoratori, vaccini ai bambini imminenti, lockdown solo per i non vaccinati responsabili dell’impennata dei contagi. Queste sono alcune dei provvedimenti suggeriti al Governo da Guido Rasi, ex direttore dell’Ema e consigliere del commissario Figliuolo, messi sul tavolo del Governo che verranno discussi nelle prossime settimane. In sostanza non solo non arretrano di un millimetro ma parlano di restringere ancor di più nonostante anche nella passata settimana migliaia di cittadini siano scesi in piazza in più di 100 città d’Italia. Il Governo continua discriminare e ad ignorare le proteste del popolo e va avanti per la sua strada, una strada pericolosa che non fa altro che far crescere il malcontento dei cittadini ed accrescere la tensione nel paese. Insistere a chiamarci “no vax”, etichettarci come “estremisti di destra o sinistra“, discriminarci come “pericolosi divulgatori di tesi antiscientifiche” per la collettività, non ci fermerà, non vi servirà. Prima della grande mobilitazione nazionale di Roma del 13 Novembre in piazza San Giovanni, in cui daremo prova ancora una volta di esser un popolo risoluto e con una volontà di ferro, questo week-end altre 100 città Italiane scenderanno in piazza per il lavoro, per la libertà, contro il Green pass e la tirannia sanitaria.

Il coordinamento nazionale delle piazze italiane è più unito e più compatto che mai: il nostro urlo inonderà l’Italia come un fiume in piena».