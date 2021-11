Sanremo, Andora e Genova tra le tappe papabili del Giro d'Italia - Riviera24

Sanremo. Sarà chiuso nella prima metà della prossima settimana l’accordo tra Rcs e Regione che dovrebbe riportare, con “buonissime probabilità”, il Giro d’Italia in Liguria. Questa l’indiscrezione uscita pubblicamente ieri che ha trovato conferma in una nota stampa di oggi degli assessori regionali Gianni Berrino e Simona Ferro (vedi correlato).

Sul tavolo delle trattative ci sono tre città liguri candidate ad ospitare una partenza del Giro rosa. Genova, Andora e Sanremo. Bocche cucite sul progetto da parte degli esponenti della giunta Toti, da mesi al lavoro per arrivare a centrare questo risultato. Se la tappa di Sanremo dovesse essere confermata (si parla di una Sanremo-Cuneo), questa segnerebbe il grande ritorno della competizione ciclistica in quel di Ponente dopo che nel 2015 si era svolta, per la prima volta in assoluto, una cronometro a squadre sulla pista ciclabile, con partenza dall’ex stazione ferroviaria di San Lorenzo e arrivo sul lungomare Italo Calvino della Città dei Fiori.

Mobilitato per la buona riuscito dell’evento c’è anche Palazzo Bellevue con l’assessore allo sport Giuseppe Faraldi in costante contatto con i colleghi di Genova. Anche se l’entusiasmo è già palpabile, al momento non ci sono garanzie sui luoghi di partenza, arrivo e possibili itinerari. La prima corsa a valicare i confini regionali dovrebbe essere la Parma-Genova, seguita a ruota dalla Sanremo-Cuneo per arrivare al gran finale, la settimana successiva, tra le vette delle Dolomiti. Da vedere se nel passaggio in Liguria ci sarà spazio anche per infilare Andora.