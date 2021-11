Sanremo. Brutte notizie per i residenti della frazione collinare di Verezzo. L’acqua che sgorga dall’acquedotto “Fiorenza” non è potabile.

A dirlo sono degli esami della Asl1 Imperiese, condotti su di una fonte in località Rodi. L’acqua potrà essere usata solo per scopi igienici e non per fini alimentari, neanche dopo la bollitura.