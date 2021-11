Sanremese-Novara, gli Irriducibili Sanremo chiamano a raccolta la cittadinanza per tifare biancoazzurro - Riviera24

Sanremo. «Domenica al Comunale arriva il Novara, squadra blasonata, che attualmente è in seconda posizione a tre punti dalla capolista Chieri nel nostro girone. Per vedere il Novara a Sanremo in campionato bisogna riavvolgere il nastro di tanti anni, veramente troppi. Ma oggi per i colori biancazzurri è una grande occasione da non perdere, per ben figurare di fronte a una compagine storica, e per riprendere in mano la situazione che fino ad ora, in questo scorcio di stagione, ci è sfuggita spesso di mano. Dalla città piemontese è previsto l’arrivo di un nutrito numero di tifosi. Noi dobbiamo fare il nostro e anche di più se possibile. Come abbiamo dimostrato contro la Lavagnese nella partita giocata in serale, la gente di Sanremo è ancora innamorata di questi colori e c’é ancora voglia di seguire le sorti della nostra Sanre. Ma seguirla sul serio, sugli spalti incitando la squadra per 90 minuti» – affermano gli Irriducibili Sanremo.

«Anche se il momento non è dei più positivi per i nostri colori, dobbiamo ricordare che il progetto intrapreso dal presidente Masu è ambizioso e ha bisogno di una programmazione adeguata da svilupparsi nei tempi adeguati. Lanciarsi in un’avventura calcistica di questi tempi non è un’impresa facile, e quindi dobbiamo dare fiducia a queste persone che cercano di riportare la nostra città nel calcio che conta. C’è da trasmettere la passione per questi colori alle nuove generazioni, onorando la nostra squadra e anche i nostri avversari, oggi come un tempo, quando giocare al Comunale non era una passeggiata per nessuno. Tutti allo stadio dunque!» – dicono gli Irriducibili Sanremo.