Sanremese corsara batte il Vado e conquista i sedicesimi di Coppa Italia - Riviera24

Sanremo. Reduce dalla sconfitta in campionato a Chieri (2-1), la Sanremese è ospite del Vado, nell’incontro valevole per i trentaduesimi di finale (gara secca) di Coppa Italia.

Nel turno precedente, i biancazzurri hanno eliminato l’Imperia (2-1) grazie ad una doppietta di Vita, mentre i rossoblù si sono imposti di misura sul Bra (1-0).

Al Chittolina, Andreoletti cambia sei undicesimi della formazione titolare scesa in campo tre giorni orsono ma i biancazzurri partono comunque con il piede giusto. Al 5′ cross di Nouri, colpo di testa di Scalzi e deviazione provvidenziale di Colantonio in angolo. Il Vado risponde al 12′ con un tiro di Cattaneo deviato in corner.

Il goal che sblocca la partita arriva al 18′: Scalzi mette in mezzo per Gagliardi e il numero 10 biancazzurro, in semi-rovesciata, trafigge l’estremo difensore locale. I locali si fanno vedere al 25′, tiro di Giuffrida e palla in corner.

Nella seconda metà della frazione, il ritmo cala e le uniche occasioni degne di nota sono la conclusione di Ferrari deviata sul fondo (34′) e il colpo di testa del rossoblù Carrer che spedisce fuori (40′). Si va dunque all’intervallo sullo 0-1.

Nella ripresa, la prima palla-goal è di marca vadese: un cross, all’apparenza, innocuo di Carrer incoccia la parte alta della traversa e sul rimbalzo Capra non inquadra lo specchio.

Al 56′ Orefice si incunea in area e viene steso in maniera irregolare da Gandolfo. L’arbitro decreta il calcio di rigore che Scalzi trasforma (57′). Il Vado accusa il colpo e al 63′ rischia di capitolare quando il neo entrato Ghizzardi, con l’aiuto della traversa, mette in angolo uno splendido colpo di testa di Ferrari.

Nel giro di sedici minuti, otto sostituzioni contribuiscono a spezzare il ritmo e la Sanremese non fatica a respingere le rare e sterili offensive del Vado che riesce a farsi vedere solo con un colpo di testa di Capra e una conclusione dal limite di Giuffrida, bloccata da Malaguti.

La partita scorre verso il triplice fischio finale senza ulteriori sussulti ed i biancazzurri portano agevolmente a casa la qualificazione ai sedicesimi di finale di Coppa Italia dove affronteranno il Prato.

Il tabellino:

Vado: Colantonio (60′ Ghizzardi), Gandolfo, Casazza, Cattaneo (70′ Cossu), Pantano, Favara, Capra (79′ Aperi), Giuffrida, Carter, Brondi (60 Papi), L. Di Salvatore (76′ G. Di Salvatore). A disposizione: Nicoletti, De Bode, Turone, Anselmo. All.: Solari

Sanremese: Malaguti, Nouri (61′ Acquistapace, 73′ Mikhaylovskiy), Aita, Gatelli, Bregliano, Giacchino, Maglione (84′ Bastita), Gagliardi (76′ Gemignani), Orefice, Scalzi, Ferrari (79′ Anastasia). A disposizione: Piazzolla, Vita, Valagussa, Larotonda. All.: Andreoletti

Arbitro: Mario Picardi di Viareggio

Assistenti: Andrea Raimo di Empoli e Roberto Palermo di Pisa

Rete: 18′ Gagliardi, 57′ rig. Scalzi

Note: giornata autunnale, spettatori 100 circa, con rappresentanza ospite. Ammoniti Nouri, Gagliardi, Maglione, Giacchino, L. Di Salvatore, Papi. Angoli 7-4 per la Sanremese. Recupero 0′ p.t. e 6′ s.t.