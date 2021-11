Sanremese Calcio, i risultati del settore giovanile

Sanremo. Tre vittore ed una sconfitta nell’ultimo fine settimana per le categorie agonistiche del settore giovanile della Sanremese che ha visto l’under 14 osservare un turno di riposo.

La Juniores è uscita sconfitta da Fossano (3-0), mentre le altre compagini in gara si sono imposte facilmente sui rispettivi avversari. L’under 16 (che riposerà nel prossimo turno) e l’under 15 restano a punteggio pieno, mentre l’under 17, dopo due pareggi, conquista la prima vittoria.

Juniores: Fossano – Sanremese 3 – 0

Formazione: La Cava, Moglan (89′ D’Abrosca), Praticò, Urgnani, Ialacqua, Di Zio, Lounissi, Corbella (44′ Colombi), Gaglioti (63′ Zinghini), Elettore (83′ Manno), Coccoluto (46′ Cappello). A disp.: Arangio Febbo.

Under 17: Sanremese – Golfodianese 6 – 1 (4 Viel, Camerino, Fareri)

Formazione: Vieni, Lo Faro, Ben Belgacem, Di Nicola (70′ Revera), Fareri, Stamilla (60′ Morel), Condoluci (72′ Boeri), Di Fabio, Bucarelli (66′ Pavone), Viel (77′ De Vincentiis), Cirillo (55′ Lodovici). A disp.: Belgrano, Camerino.

Under 16: Sanremese – Golfodianese 6 – 2 (Attene, Martelli, Berruti, Gramegna, Vitan, Macaluso)

Formazione: Belgrano, Attene, Bellante, Materazzi (48′ Fareri), Delecourt (48′ Condoluci), Paglieri (41′ Macaluso), Lodovici (41′ Gramegna), Castelli (20′ Berruti), Vitan, Martelli (48′ Di Nicola), Moglan. A disp.: Vieni, Santarsiero, Somma

Under 15: Sanremese – Riva Ligure 9 – 0 (3 Caporusso, 2 D’Orazio, 2 Ferrante, Romeo, Ansaldi)

Formazione: Landi (45′ Ruscitti), Pomante, Mulattieri, Falcone (50′ Druta), Prenga, Frau, Romeo (56′ Ferrante), Fidanza (61′ Cavallero), Caporusso (62′ Fazio), Griguolo (23′ Ansaldi), Di Luca (47′ D’Orazio).