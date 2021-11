Sabato inaugura il luna park di Sanremo, grande attesa per la giostra “Booster”

Sanremo. Grande attesa per sabato 27 novembre, data nella quale verrà inaugurato il luna park. Dopo un anno di sosta forzata a causa della pandemia da covid 19, il parco divertimenti invernale, in scena sotto le festività natalizie, tornerà ad accogliere i visitatori. Rimarrà attivo attivo sino al 12 gennaio del 2022

La novità di quest’anno, per la quale però bisognerà attendere la settimana prossima, si chiama “Booster”. E’ composto da un braccio meccanico di 30 metri agganciato al centro da un perno, collegato ad un robusto asse verticale. Alle sue estremità si trovano due cabine aperte (una per estremità), dove sono sistemati sedili e imbracature che lasciano i passeggeri “gambe all’aria”. Queste cabine sono anch’essere collegato con un perno in modo da poter liberamente effettuare inversioni. Intanto il grande braccio meccanico girerà descrivendo un cerchio a 360°.

Le aree occupate da giostre ed attrazioni saranno quelle di piazzale Carlo Dapporto, via Adolfo Rava (da P.za C. Battisti a inizio edificio ex deposito merci – ambo i lati) , parte di piazzale Cesare Battisti e l’area di ponente dell’ex deposito merci delle ferrovie statali.

In quelle zone, per tutto il periodo del luna park, vigerà ovviamente il divieto di transito e sosta, con rimozione forzata in caso di effrazione. Via Rava sarà poi a doppio senso di circolazione dall’inizio edificio ex stazione alla bretella di collegamento con lungomare Italo Calvino.