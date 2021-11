Rt, in tribunale il presidio dei sindacati. Il giudice deve decidere sullo sblocco dei conti - Riviera24

Imperia. Presidio dei sindacati davanti al tribunale nel giorno dell’udienza per l’ammissione del concordato preventivo in bianco della Riviera Trasporti e il conseguente sblocco dei conti correnti. I lavoratori si sono fatti trovare per primi alle porte del palazzo di giustizia, dove sono arrivati alle 9:30 il neo presidente di Rt Giovanni Barbagallo e i commissari giudiziali incaricati di affiancare i vertici societari nella delicata vertenza in corso.

L’udienza si tiene di fronte al giudice Martina Badano che, ascoltata la proposta concordataria del team legale di Rt, dovrà prendere una decisione fondamentale per le sorti del trasporto pubblico locale della provincia. «Siamo qui per far vedere che i lavoratori seguono con grande attenzione l’evolversi della situazione, – dichiara Enrico Parodi, sindacalista della Uil. Vogliamo farci vedere perché dietro di noi ci sono 320 famiglie di altrettanti lavoratori che aspettano risposte. Oltre al pagamento degli stipendi, senza lo sblocco dei conti l’azienda non può andare avanti».