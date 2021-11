Sanremo. Piogge, temporali e vento forte. Sarà un mercoledì da allerta gialla, quello di domani descritto dal nostro Achille Pennellatore nel suo punto meteo della settimana (questa volta in collegamento telefonico). Spiega il meteorologo di Riviera24.it: «Siamo alle soglie di un peggioramento importante, di cui parleremo anche nel prossimo futuro. Per la giornata di domani, mercoledì 3 novembre, è prevedibile l’emanazione di un codice di vigilanza giallo».

Continua Pennellatore: «Vi è in corso un aumento della nuvolosità che già adesso mostra le sue prime stratificazioni in quota. Sono il segnale della parte anteriore della perturbazione che arriverà domani in giornata e che potrebbe proseguire anche giovedì, ma è presto per dirlo con certezza. Quindi piogge, localmente anche di una certa intensità, qualche temporale e rinforzo del vento meridionale, scirocco e libeccio, mare molto mosso, agitato a tratti. Temperature in netta diminuzione. Qualche schiarita temporanea è possibile, ma il cielo tornerà a chiudersi rapidamente. Prossimo aggiornamento a venerdì».