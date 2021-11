Riviera Trasporti, boccata d'ossigeno. Conti sbloccati - Riviera24

Imperia. «Prendiamo atto con soddisfazione del provvedimento del giudice. Ringraziamo la Provincia del suo contributo importante per l’accoglimento della nostra opposizione al pignoramento. Questo atto consentirà la prosecuzione della nostra attività per far fronte agli impegni presi con i lavoratori e l’utenza». A dichiararlo è il presidente della Riviera Trasporti Giovanni Barbagallo che commenta positivamente lo sblocco dei contributi pignorati alla società del trasporto pubblico locale imperiese.

Un sblocco che riguarda il 90% degli importi pignorati da Arriva Srl, per un valore di quasi 4 milioni di euro. Ulteriore buona notizia per i lavoratori è data dalla liberazione contestuale degli importi pignorati ante opposizione di Rt. Somme che avevano impedito il saldo degli stipendi di settembre che ora potranno finalmente essere corrisposti.

(Nella foto i sindacati in presidio fuori dal palazzo della Prefettura di Imperia)