Ristorante “Il Rustichello” di Poggio, dove gustare piatti della tradizione ligure immersi tra i carruggi

Sanremo. Tra i carruggi, nel cuore di Poggio, c’è un luogo dove gli appassionati del buon cibo possono assaporare l’autentica cucina tradizionale ligure e mediterranea, preparata con cura e attenzione al dettaglio. Si tratta de “Il Rustichello”, ristorante situato sulle alture sanremesi in cui il cliente viene accolto in un ambiente caldo e familiare.

Ai fornelli c’è lo chef Luciano Moroni, titolare del locale, capace di sorprendere con portate sempre innovative che variano seguendo la stagionalità dei prodotti offerti dal territorio. Sul menù è possibile scegliere tra primi realizzati con pasta fresca fatta in casa, portate di carne, pesce, crostacei e dolci artigianali, senza tralasciare quelle che sono le pietanze simbolo della Liguria come il brandacujun e il coniglio alla ligure.

Ad affiancare i piatti sapientemente realizzati, c’è l’apprezzata cantina di vini, la cui parola d’ordine è qualità; la compongono le eccellenze locali, tipiche della zona, come il Rossese di Dolceacqua o il Pigato, ma anche prodotti nazionali, tra rossi, bianchi e rosé.

Il ristorante, che dispone di un comodo parcheggio nelle immediate vicinanze, è la location ideale per accogliere le tue occasioni speciali in famiglia, con gli amici, ma anche pranzi e cene di lavoro.

“Il Rustichello” si trova in vicolo dei Gherzi 34 a Poggio ed è aperto tutte le sere per la cena ad esclusione del martedì, la domenica anche a pranzo su prenotazione. Per informazioni chiamare i numeri 0184 1893422, 328 1163904 o 388 6523870, visitare la pagina Facebook Il Rustichello di Poggio o la pagina Instagram il_rustichello_poggio.