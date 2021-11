Pulizia dei corsi d'acqua sanremesi, al via lavori per più di 130.000 euro - Riviera24

Sanremo. La stagione autunnale si sta climaticamente concretizzando con il suo tipico aumento delle precipitazioni e Palazzo Bellevue intensifica la manutenzione dei corsi d’acqua cittadini.

In particolare la pulizia dei loro alvei, per liberarli da vegetazione e detriti che, impedendo il normale scorrimento delle acque, potrebbero far esondare i torrentelli con le ovvie conseguenze nefaste per l’incolumità pubblica e la tenuta dei manufatti che li circondano.

Nelle intenzioni della municipalità matuziana c’è anche l’abbattimento e la rimozione di alberi pericolanti o di esemplari già crollati nell’alveo, in modo da rendere regolare il deflusso delle acque.

Questi lavori, definiti burocraticamente “di completamento” perché alcuni interventi simili sono già in atto, costano alle casse comunali quasi 132.000 euro e sono stati affidati ad una ditta di Taggia, già attiva in opere del genere sui corsi d’acqua sanremesi.