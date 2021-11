Protezione dei dati nell’era digitale, CNA Imperia: «Un nuovo progetto per le imprese»

Imperia. Oltre 3 anni fa, esattamente il 25 maggio 2018, è divenuto pienamente applicabile in tutti gli Stati membri il Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) relativo alla protezione, al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali. Nel 2021 tuttavia sono ancora molte le imprese che non hanno accolto le significative novità del GDPR, che ha sostituito le normative nazionali in materia di privacy, introducendo importanti cambiamenti per tutte le realtà e in particolar modo per chi tratta dati sensibili.

La tutela della Privacy e la sicurezza dei dati personali sono obblighi e necessità che ogni impresa deve considerare nel quadro delle relazioni che istituisce con clienti, fornitori, collaboratori e dipendenti. L’emergenza causata dal Covid-19 ha inoltre dato il via ad una improvvisa accelerazione dello sviluppo digitale delle imprese. E se da un lato la digitalizzazione ha fornito un valido aiuto alle attività imprenditoriali, dall’altro ha portato con sé una serie di nuovi rischi e problematiche: gli operatori devono quindi conoscere il contesto normativo in cui operano e l’applicabilità del GDPR ai processi digitali e alle nuove tecnologie.

CNA Imperia ha dunque pensato ad un progetto, articolato su più livelli, in grado di rispondere a tutte le esigenze delle imprese, da quelle più strutturate alle più piccole, mettendo a disposizione un Privacy Manager qualificato per rispondere a qualsiasi richiesta e per supportare tutte le tipologie di struttura nel verificare la corretta gestione dei dati personali e sensibili. Questo progetto a titolo “Protezione dei dati nell’era digitale” contiene tutte le informazioni e le risorse utili per potersi destreggiare nella rivoluzione partita nel 2018 attraverso:

– Un percorso formativo in aula di 4 ore per titolari e dipendenti finalizzato a trasmettere le basi del GDPR e ad affrontare il trattamento dati con consapevolezza e con strumenti adeguati. Coinvolge l’apprendimento per la creazione e la compilazione dei principali documenti richiesti, con rilascio di un certificato di frequenza e di profitto al termine del corso.

– Un’analisi personalizzata dello stato degli adeguamenti relativi al GDPR ed eventuale creazione, implementazione e aggiornamento dei documenti necessari.

– Linee guida per la corretta gestione della normativa con la possibilità di provvedere in autonomia alla predisposizione della documentazione standardizzata in base alle proprie esigenze.

– La predisposizione di documentazioni ad hoc:

o note informative

o registro trattamenti del titolare del trattamento

o regolamento aziendale sul trattamento dati

o consensi

o registro trattamenti responsabile del trattamento

Il progetto CNA, attraverso il Privacy Manager, intende dunque fornire tutti gli strumenti per essere “GDPR Compliant”, cioè conformi al Regolamento europeo per la protezione dei dati, rispettarne i princìpi e adottare le opportune procedure organizzative e di sicurezza affinché la gestione dei dati sia corretta: per essere consapevoli, la prima cosa da fare è formarsi e rivolgersi a consulenti esperti e aggiornati, che rappresentino un aiuto concreto.

Per scoprire tutte le tipologie di servizio o per un approfondimento, è possibile contattare la CNA sede di Sanremo al nr 347 2915873 oppure inviare una e-mail a vazzano@im.cna.it.