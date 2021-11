Prima Categoria, la Carlin’s Boys cede alla Carcarese - Riviera24

Sanremo. La Carlin’s Boys perde la partita valida per la terza giornata del girone A del campionato di Prima Categoria. Domenica è stata infatti sconfitta, in casa, dalla Carcarese per 0-2.

Sul campo di Pian Di Poma la squadra sanremese non è riuscita a segnare, mentre gli ospiti hanno avuto la meglio grazie ai gol di Zizzini al 15′ del secondo tempo e a Moresco, su rigore, al 25′ del secondo tempo.

La Carlin’s Boys tornerà in campo il 7 novembre alle 14.30 per giocare fuori casa contro l’Aurora Calcio.

Carlin’s Boys – Carcarese 0-2

Carlin’s Boys: Palladino, Costo, Cianci, Orlando, Giglio, De Nicola, Altomonte, Asconio A., Vassallo, Saba, Messina. A disposizione: Baldi, Messaf, Asconio S., Bacigaluppi, Bezman, Fortin, Muccio, Basso, Cascina. Allenatore: Pasquale Berrica

Carcarese: Giribaldi, Vero, Croce, Manfredi, Spozio, Moresco, Alò, Volga, Manti, Zizzini, Bonifacino. A disposizione: Briano, Concas, Brovida, Canaparo, Gavacciuto, Gioca, Orcino, Revello. Allenatore: Loris Chiarlone

Arbitro: Filippo Morbelli di Albenga.