Sanremo. Inaugurato il Senior Residence Over sorto sulle macerie dell’ex tribunale. La cerimonia del taglio del nastro si è svolta ieri pomeriggio, 10 novembre, alla presenza dell’amministratore delegato di Over SpA, Mariuccia Rossini, del vicesindaco di Sanremo, Costanza Pireri e di don Giuseppe Puglisi, parroco della Chiesa San Bartolomeo, Cappellano degli Ospedali di Sanremo e Bordighera e Vicario Episcopale per la Carità. Intervenuti anche gli assessori regionali Giovanni Berrino e Marco Scajola.

“Sono felice di dare il via ad una vera rivoluzione nel modo di vivere la Terza e Quarta età in Italia – ha dichiarato l’AD di Over, Mariuccia Rossini prima del taglio del nastro – Sono ancor più felice che ciò avvenga a Sanremo. I Senior Residence sono stati pensati, creati e studiati per garantire sia la socialità che la privacy di ogni nostro ospite”.

“Mi complimento con Mariuccia Rossini e Walter Lagorio per questa splendida struttura, studiata nei minimi dettagli, dagli arredi ai comfort pensati per gli ospiti – ha affermato il vicesindaco Pireri – Sanremo è onorata di accogliere una residenza così importante che risponde alle esigenze dei nostri cittadini e dei numerosi turisti che vogliono trascorrere un soggiorno nella nostra città”.

La benedizione del Senior Residence è stata affidata a don Giuseppe Puglisi, che ha portato i saluti del vescovo, monsignor Antonio Suetta. “Il vangelo ci impegna ad essere custodi della vita – ha dichiarato – La Residenza Over è il luogo ideale per custodire la vita di persone che desiderano abitare in una struttura protetta, pur mantenendo la propria autonomia di vita. Sono certo che gli ospiti si sentiranno accolti e accompagnati da voi”.

Over riapre le porte dell’ex tribunale trasformato in residenza di lusso

Dopo i saluti istituzionali, Mariuccia Rossini ha inaugurato ufficialmente il Senior Residence, una soluzione abitativa pet-friendly pensata come una sorta di “condominio” per Over autosufficienti o che necessitano di un piccolo supporto per la gestione della vita quotidiana. Il complesso residenziale sorge al posto dell’ex tribunale di via Anselmi, accanto ai giardini Nobel, e gode di una splendida vista sul mare.

La cerimonia di inaugurazione è stata seguita dall’accensione di un’installazione di luce che ha visto le pareti della struttura animate dal video mapping “Over Power – la vita a misura di Senior”, dalla visita guidata alla Residenza e dalla show cooking.

Il Senior Residence Over di Sanremo è composto da 73 appartamenti, mono e bilocali, studiati su misura di Senior, come luoghi in cui vivere e non invecchiare. Dotati tutti di propria cucina in cui poter cucinare per sé o per amici e familiari, tuttavia offrono anche il servizio di pensione completa o mezza pensione qualora lo si preferisse. La modernità caratterizza gli appartamenti. Sono tutti dotati di sistemi di domotica per garantire massimo confort e autonomia, dando possibilità di personalizzarli secondo il proprio gusto ed esigenze. Gli spazi comuni vedono una saletta cinema, biblioteca, palestra con cyclette e una minipiscina.

Il complesso, inoltre, propone spazi per la socializzazione come le terrazze o il campo da bocce ma anche palestra e piscina dove fare attività fisica o fisioterapia mirata. Grazie al Club Over i residenti disporranno di una ricca proposta di gite, tornei di carte, corsi di ogni tipo volti ad arricchire e stimolare la vita sociale di tutti gli ospiti. Nel canone d’affitto mensile è compresa, oltre alle utenze (wi-fi incluso) anche la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’appartamento, un servizio di “portierato” per risolvere le piccole incombenze quotidiane e un’assistenza H24 socio – sanitaria.