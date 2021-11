Ormeasco di Pornassio protagonista di “Granaccia e rossi di Liguria”

Pornassio. Domenica 14 novembre l’Ormeasco di Pornassio sarà protagonista a Quiliano di “Granaccia & Rossi di Liguria2021” nel Chiostro dei Cedri del Parco di San Pietro in Carpignano. La rassegna, giunta quest’anno alla sua 16° edizione, si svolgerа domenica 14 novembre nella cornice del Parco di San Pietro in Carpignano, sotto la “Cupola dei Cedri”, e sarà anticipata da un calendario di eventi che avranno inizio venerdì 12 novembre.

Ecco il programma:

Venerdì 12 novembre serata eventi presso Teatro Nuovo Valleggia:

Ore 20,45 presentazione di “Granaccia & Rossi di Liguria 2021”. I referenti di ProLoco Quiliano, Slow Food Condotta del Savonese, Vite in Riviera e il Sindaco della Cittа di Quiliano Nicola Isetta interverranno per un caloroso saluto di benvenuto unito a quello dei produttori locali di Granaccia. Seguirа lo spettacolo “Invecchiato barricato” del comico-cantautore Fabrizio Casalino. (Ingresso libero, con certificazione Eu Covid; necessaria prenotazione a servizi.cittadino@comune.quiliano.sv.it).

Sabato 13 novembre alle 14: si inaugura “Il Sentiero della Granaccia”, un percorso rigenerato dalla ProLoco Quiliano, che si snoda tra i vigneti quilianesi dei produttori Turco Dionisia, Lorenzo Turco e Parenti & C., alla scoperta delle vigne storiche dell’autoctona Granaccia. Durante il cammino sarà possibile assaggiare il vino dei tre produttori nelle postazioni dedicate e la Pro Loco Gruppo “TraQQe” racconterà storia e curiosità legate alla tradizione vitivinicola quilianese. Info e prenotazione tel. 347 741 8914.

Domenica 14 novembre dalle 11 alle 17.30 si svolgerа “Granaccia & Rossi di Liguria”, promossa da Pro Loco Quiliano, Slow Food del Savonese patrocinato dalla Regione Liguria e dalla Cittа di Quiliano e con il sostegno economico di Cittа di Quiliano e dello Sponsor Tecnico Conad Nord-Ovest.

“Vite in Riviera” organizzatrice, assieme al patrocinio di Enoteca Regionale della Liguria coordina, gestisce e guida le degustazioni con il supporto dei sommelier della FISAR. Come tradizione, infatti, i produttori provenienti da tutta la Regione, affiancati dai sommelier FISAR, accompagneranno il pubblico nella degustazione dei migliori rossi di Liguria e della Granaccia di Quiliano, localitа madrina della rassegna. Protagonisti indiscussi della manifestazione saranno i grandi vini rossi DOC e IGT della Liguria: Granaccia, Rossese, Ormeasco di Pornassio, Colli di Luni, Colline di Levanto, Golfo del Tigullio, Val Polcevera e tanti altri.

Presente la Confraternita dell’Ormeasco, con il prezioso Ormeasco di Pornassio Superiore, affinato in botte di legno ed invecchiato diversi anni. Il biglietto avrà un costo d’ingresso di 20 euro, comprensivo di degustazione libera, bicchiere e porta bicchiere. Ospiti il Gruppo Sfuso Diffuso con “Il Mandillo”, confezione e contenitore di bottiglie come metafora di sostenibilità, Corner Proloco, Ristoro Camilia, Slow Food Savonese per assaggi di prodotti locali del “Quiliano Mercato Natura”.

Sul sito web www.viteinriviera.it e altri partner saranno pubblicate le aziende partecipanti e ogni ulteriore informazione. Per info: Pro Loco Quiliano, Tel. 347 741 89 14. Slow Food Savonese – tel. +39 335381121. Info Cittа di Quiliano Settore Cultura 019 2000511 – servizi.cittadino@comune.quiliano.sv.it. Obbligo Certificato Eu Covid | Green Pass secondo norme ultimo decreto 15 ottobre 2021.