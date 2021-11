Nuovo Senior Residence Over a Sanremo, mercoledì 10 novembre l’inaugurazione - Riviera24

Sanremo. Mercoledì 10 novembre si terrà l’inaugurazione del Senior Residence Over a Sanremo, residenza realizzata pensando alle esigenze di socialità e di indipendenza di tutti gli ospiti “Over”. Il taglio del nastro avverrà alle 17 alla presenza dell’amministratore delegato di Over SpA, Mariuccia Rossini, del sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri e di don Giuseppe Puglisi, parroco della Chiesa San Bartolomeo, cappellano degli ospedali di Sanremo e Bordighera e vicario episcopale per la carità.

La cerimonia di inaugurazione sarà seguita dall’accensione di un’installazione di luce che vedrà le pareti della struttura animate dal video mapping “Over Power – la vita a misura di Senior”: un gioco di luci e animazioni che intratterrà non solo gli ospiti ma chiunque graviterà intorno a via Anselmi 3. La serata proseguirà poi con uno show cooking e visite guidata alla residenza.

Il complesso residenziale sorge al posto dell’ex tribunale di via Anselmi, accanto ai giardini Nobel, e gode di una splendida vista sul mare. E’ una novità assoluta nell’offerta rivolta alla terza e quarta età e Sanremo sarà il calcio di inizio di una serie di inaugurazioni su tutto il territorio italiano. Il Senior Residence Over è una soluzione abitativa pet-friendly pensata come una sorta di “condominio” per over autosufficienti o che necessitano di un piccolo supporto per la gestione della vita quotidiana: i 73 appartamenti mono e bilocali di Sanremo sono stati studiati su misura di Senior, come luoghi in cui vivere e non invecchiare. Dotati tutti di propria cucina in cui poter cucinare per sé o per amici e familiari, tuttavia offrono anche il servizio di pensione completa o mezza pensione qualora lo si preferisse. La modernità caratterizza gli appartamenti. Sono tutti dotati di sistemi di domotica per garantire massimo confort e autonomia, dando possibilità di personalizzarli secondo il proprio gusto ed esigenze.

Il complesso, inoltre, propone spazi per la socializzazione come le terrazze o il campo da bocce ma anche palestra e piscina dove fare attività fisica o fisioterapia mirata. Grazie al Club Over i residenti disporranno di una ricca proposta di gite, tornei di carte, corsi di ogni tipo volti ad arricchire e stimolare la vita sociale di tutti gli ospiti. Nel canone d’affitto mensile è compresa, oltre alle utenze (wi-fi incluso) anche la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’appartamento, un servizio di “portierato” per risolvere le piccole incombenze quotidiane e un’assistenza H24 socio – sanitaria.

«Sono felice di dare il via ad una vera rivoluzione nel modo di vivere la Terza e Quarta età in Italia, dopo il successo delle esperienze nel Nord Europa. Sono ancor più felice che sia a Sanremo, dove stiamo creando 40 nuovi posti di lavoro a regime a fronte di circa 20 milioni investiti in questi sei anni di lavoro. Mai come negli ultimi anni abbiamo capito, infatti, quanto sia importante la socialità e non ritirarsi nella solitudine della propria casa. I Senior Residence sono stati pensati, creati e studiati proprio per garantire sia la socialità ma allo stesso tempo la privacy di ogni nostro ospite» – dichiara Mariuccia Rossini, AD di Over.